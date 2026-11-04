Palantir Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Palantir Technologies präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 219,97 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 81,92 ARS je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3 469,72 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir Technologies einen Umsatz von 1 569,11 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at