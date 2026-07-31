Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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31.07.2026 19:56:13
Palantir Technologies' Next Earnings Report on Aug. 3 Could Send the Stock Soaring. Here's Why.
With all the attention artificial intelligence infrastructure stocks are getting these days, AI software companies putting that tech to work tend to get overlooked. Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), the data analytics software company, is down 31% this year and has crashed more than 40% from its all-time highs.But Palantir is set to report its second-quarter earnings after the close on Aug. 3, and I think it’s a good time for investors to reconsider Alex Karp’s company. I’m expecting big things from the Q2 report, and I think Palantir will remind everyone how strong this company’s growth story really is.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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