Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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13.10.2026 16:02:00
Palantir Technologies Stock Could Reach $300 by the End of 2028
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has staged a stunning rally recently, with shares of the artificial intelligence (AI) software specialist rising by a stunning 70% since the beginning of August.
This phenomenal jump in Palantir stock has brought its price to just over $200, as of this writing. Investors may now be wondering whether Palantir can sustain its rally and reach the $300 milestone.
Let's take a closer look at Palantir's prospects in this article and check why it can indeed reach that mark by the end of 2028.
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