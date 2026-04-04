Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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04.04.2026 09:48:00
Palantir Technologies Stock Is Down 30%. Wall Street Says This Will Happen Next. (Hint: It May Surprise You.)
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) delivered triple-digit returns in 2023, 2024, and 2025, but its momentum has stalled in 2026. The stock has dropped 30% from its record high as investors have rotated out of richly valued equities in response to macroeconomic uncertainty.However, most Wall Street analysts think Palantir is deeply undervalued. The median target price of $200 per share implies 36% upside from its current share price of $146. And Dan Ives at Wedbush Securities thinks Palantir could be a trillion-dollar company by 2028, a prediction that implies 185% upside from its current market value of $350 billion.Is Palantir stock a bargain at its current price?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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30.03.26
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24.03.26
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24.03.26
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23.03.26
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23.03.26
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Analysen zu Palantir
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