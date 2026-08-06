Palantir Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Palantir Technologies hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 192,55 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palantir Technologies 48,81 ARS je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 2 726,92 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir Technologies 1 152,97 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at