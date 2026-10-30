Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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30.10.2026 07:20:37
Palantir Technologies vs. Figma: Comparing Revenue Growth Trends
Figma (NYSE:FIG) primarily develops a collaborative, browser-based software platform that allows product teams to design, prototype, and build digital experiences.
It recently launched several artificial intelligence design features, and it disclosed that its chief executive officer voluntarily forfeited $46 million in stock awards.
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) engineers advanced software platforms that enable the intelligence community and commercial enterprises to uncover hidden patterns within complex datasets.
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Nachrichten zu Figma
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Figma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Figma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
Analysen zu Figma
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Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.