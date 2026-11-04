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04.11.2026 06:31:28
Palantir Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Palantir Technologies gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,62 CAD. Im letzten Jahr hatte Palantir Technologies einen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 3,24 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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