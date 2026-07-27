Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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27.07.2026 06:00:14
Palantir tool has not cut hospital discharge delays, study says
Think-tank’s findings likely to add to calls for audit of NHS England claims around Federated Data PlatformWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Palantir
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06:00
|Palantir tool has not cut hospital discharge delays, study says (Financial Times)
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24.07.26
|Nvidia and Palantir urge US not to ban ‘open’ AI models after China scare (Financial Times)
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22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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22.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags schwächer (finanzen.at)
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22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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22.07.26
|NHS England adds caveat to pro-Palantir data after watchdog probe (Financial Times)
Analysen zu Palantir
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