Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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17.08.2026 14:00:00

Palantir Trades at 74x Sales. History Says This Is What Happens to Software Stocks That Cross That Multiple After a Blowout Quarter.

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has emerged as one of the biggest darlings of the artificial intelligence (AI) revolution. Demand for the company's Artificial Intelligence Platform (AIP), which features Palantir's Foundry, Gotham, and Apollo software suites, is off the charts from both the public sector and private commercial enterprises.Currently, Palantir trades at a price-to-sales (P/S) ratio of 74. This valuation comes amid the company's rapid expansion, with recent quarterly revenue growth exceeding 90% year over year. The question smart investors are asking is what has happened in the past when software-as-a-service (SaaS) stocks reached comparable multiples, even while generating similarly aggressive growth.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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