Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
17.08.2026 14:00:00
Palantir Trades at 74x Sales. History Says This Is What Happens to Software Stocks That Cross That Multiple After a Blowout Quarter.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has emerged as one of the biggest darlings of the artificial intelligence (AI) revolution. Demand for the company's Artificial Intelligence Platform (AIP), which features Palantir's Foundry, Gotham, and Apollo software suites, is off the charts from both the public sector and private commercial enterprises.Currently, Palantir trades at a price-to-sales (P/S) ratio of 74. This valuation comes amid the company's rapid expansion, with recent quarterly revenue growth exceeding 90% year over year. The question smart investors are asking is what has happened in the past when software-as-a-service (SaaS) stocks reached comparable multiples, even while generating similarly aggressive growth.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Palantir-Aktie etwas schwächer: Proteste gegen ICE-Software und Karps KI-Warnung überschatten glänzendes Quartal (finanzen.at)
|
10.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|149,30
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.