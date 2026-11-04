Palantir vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Palantir äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,31 Milliarden USD – ein Plus von 95,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at