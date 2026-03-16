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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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16.03.2026 04:25:00

Palantir vs. Amazon: Which AI Stock Is a Better Buy Now?

It has been a wild start to 2026 for many software and technology stocks. As investors consider the disruptive potential of artificial intelligence (AI), many tech stocks have taken a beating. Shares of data analytics specialist Palantir (NASDAQ: PLTR) and e-commerce and cloud computing giant Amazon (NASDAQ: AMZN) have both been slammed, falling about 15% and 10% year to date, respectively.Despite the recent pessimism, both companies just reported exceptional quarterly results and continue to benefit heavily from AI adoption. But is one of these AI stocks a better place to deploy capital today?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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