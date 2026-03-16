Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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16.03.2026 04:25:00
Palantir vs. Amazon: Which AI Stock Is a Better Buy Now?
It has been a wild start to 2026 for many software and technology stocks. As investors consider the disruptive potential of artificial intelligence (AI), many tech stocks have taken a beating. Shares of data analytics specialist Palantir (NASDAQ: PLTR) and e-commerce and cloud computing giant Amazon (NASDAQ: AMZN) have both been slammed, falling about 15% and 10% year to date, respectively.Despite the recent pessimism, both companies just reported exceptional quarterly results and continue to benefit heavily from AI adoption. But is one of these AI stocks a better place to deploy capital today?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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13.03.26
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12.03.26
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09.03.26
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06.03.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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