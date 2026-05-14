Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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14.05.2026 16:14:03
Palantir vs. BigBear.ai: What Do Their Quarterly Revenue Trends Tell Investors?
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) builds and deploys data integration and analysis software platforms primarily for government intelligence agencies and commercial enterprises.It secured a major defense agreement and faced a formal investor investigation, while reporting about 53% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.BigBear.ai (NYSE:BBAI) provides high-end technology consulting and predictive analytics services to help enterprise customers interpret data for decision support.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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