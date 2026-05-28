Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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28.05.2026 20:00:00
Palantir vs. Oracle in 2026. Which One Is the Better Buy Right Now?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and Oracle (NYSE: ORCL) are both benefiting from the artificial intelligence (AI) boom.Palantir is growing much faster and is seeing rapid adoption of its Artificial Intelligence Platform (AIP). Oracle is growing more slowly, but its huge cloud backlog and aggressive AI infrastructure build-out give investors a very different kind of AI opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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18.05.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palantir von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|100 675,00
|6,93%
|Oracle Corp.
|193,52
|10,96%
|Palantir
|133,80
|9,14%
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