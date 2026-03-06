CoreWeave Aktie

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

06.03.2026 10:10:00

Palantir vs CoreWeave: Which is the Better Buy, According to Wall Street?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and CoreWeave (NASDAQ: CRWV) have been among the most-watched stocks on the planet over the past year. They both have soared into the artificial intelligence (AI) space, proving their ability to play a key role here -- and that has won over both customers and investors.Palantir's earnings have roared higher, and CoreWeave has seen revenue climb in the triple digits. And both companies have spoken of unstoppable demand. Palantir's stock has advanced more than 500% over the past five years, and CoreWeave's has climbed more than 80% since its initial public offering about a year ago. But both companies have faced some headwinds along the way. Investors have worried about Palantir's high valuation and about CoreWeave's reliance on debt to grow its business. Still, Wall Street expects both stocks to advance over the coming 12 months -- but which is the better buy? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
