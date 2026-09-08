Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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08.09.2026 20:24:07
Palantir Wants to Kill the 'Pay-Per-Token' AI Economy
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Nachrichten zu Palantir
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08.09.26
|Britain’s grid operator gave Palantir contract without inviting rival bids (Financial Times)
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07.09.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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03.09.26
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
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03.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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