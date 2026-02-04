Palantir: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Palantir hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 70,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 827,5 Millionen USD umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,630 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,48 Milliarden USD – ein Plus von 56,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Palantir 2,87 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at