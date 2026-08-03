Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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04.08.2026 01:44:00
Palantir-Zahlen: KI-Datenfirma meldet 93 Prozent Umsatz-Plus dank USA-Geschäft
Unter anderem das Pentagon und das US-Heimatschutzministerium setzen auf Software von Palantir. Während es für den Datengiganten in den USA offensichtlich prächtig läuft, herrscht in Europa Skepsis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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