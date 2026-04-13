Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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13.04.2026 19:30:00
Palantir's Growth Has Been Impressive, Its Rule of 40 Score Is Incredible, but This Number Is Just Downright Pitiful
Investors should be careful when analyzing a stock, looking beyond what management wants to focus on. Growth is important, but so too are strong earnings numbers. However, it's the excitement around top-line growth that can sometimes send a stock skyrocketing to egregious levels.Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is an excellent example of that. The business is growing rapidly, and CEO Alex Karp wastes no opportunity to remind investors of the company's performance and the success of its artificial intelligence (AI) platform, which remains in high demand. But while many of its metrics look incredible, there's one very important one that falls short.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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29.01.26
|The incredible shrinking dollar (Financial Times)
Analysen zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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