Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
01.05.2026 18:00:01
Palantir’s latest hit softwear: a $239 chore coat
Who cares about taste when billions of dollars are being bandied about?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!