DNA Aktie
WKN DE: A2DG44 / ISIN: FI4000062385
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30.04.2026 19:35:00
Palantir’s stock could rise from this ‘underpenetrated’ sector core to its DNA
Palantir has become a major U.S. government contractor, with contracts from several agencies.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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