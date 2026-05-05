Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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05.05.2026 17:19:00
Palantir’s stock falls despite upbeat earnings. Here are Wall Street’s quibbles.
Analysts flagged the lagging performance of the international commercial business and noted that the stock’s sky-high valuation leaves little room for error.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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