LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
|
19.02.2026 12:39:00
Palantir’s stock has dropped a third from its peak. Michael Burry has a new line of attack.
Michael Burry, the former hedge-fund manager chronicled in “The Big Short” for his bets against the housing market during the subprime-mortgage crisis, went through Palantir’s 10-K.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!