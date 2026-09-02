Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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02.09.2026 23:12:00
Palantir’s stock is slumping. Why bond yields and Google may be to blame.
After a strong postearnings rally in August, Palantir’s rich valuation multiple is under pressure once again.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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