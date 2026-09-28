Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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28.09.2026 12:41:19
Palantir's Stock Is Up Over 50% Since Reporting Earnings. Is It Heading for a New All-Time High?
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) stock has been choppy for much of the year, and up until its latest earnings report, it was looking like the stock would end up down big this year. Things, however, have changed quickly.
Prior to the release of its second-quarter earnings in August, the stock was trading at around $125. As of the end of last week, it was back up to around $190. What's going on with the stock, and could it be heading for a new all-time high before the end of 2026?
Image source: Getty Images.
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