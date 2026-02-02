NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
02.02.2026 17:50:00
Palantir’s stock looks less ‘frothy’ and is now worth buying, this analyst says
One analyst sees a path to $200, as Palantir’s new government contracts and expanding margins could help the stock rebound.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
