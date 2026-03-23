Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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23.03.2026 09:13:00
Palantir's Stock Valuation Still Looks Absurd. Here's Why Investors Keep Buying It Anyway.
When OpenAI publicly released ChatGPT on Nov. 30, 2022, shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) were trading for $6. Today, the stock hovers around $150 -- a nearly 2,000% gain in just three years.With a market cap of $368 billion, Palantir is almost worth the combined value of legacy enterprise software stocks Salesforce and SAP. It's obvious by now that demand for artificial intelligence (AI) is the core tailwind fueling Palantir's parabolic rise.The question some are asking is whether Palantir's soaring valuation is sustainable. Below, I'll break down why smart investors continue to buy the stock hand over fist -- despite the appearance of an overvalued name benefiting from AI-driven tailwinds.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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