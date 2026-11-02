Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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03.11.2026 00:14:15
Palantir's U.S. Revenue Soars 119% as Commercial Revenue Surpasses Government Revenue for the First Time. Here's Why Its Growth Is Still Surging, Even as Other AI Stocks Falter
In many ways, Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) is a battleground stock like no other. Bulls cite the company's track record of accelerating growth, while bears argue that its stratospheric valuation is laughable.
Palantir weighed in with the results of its quarterly financial report, and to say that the adoption of artificial intelligence (AI) continued unfettered just might be an understatement.
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