07.05.2026 16:06:38

Palästinenser: Tote bei Angriff Israels in Gaza

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Trotz Waffenruhe hat es bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen palästinensischen Angaben zufolge am Nachmittag erneut Tote gegeben. Drei Palästinenser seien dabei in der Stadt Gaza ums Leben gekommen und weitere teils schwer verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen vor Ort. Nach Angaben aus dem Gazastreifen wurde ein Wachposten der Hamas-Polizei getroffen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Die israelische Armee sagte, sie prüfe die Berichte.

Seit mehr als einem halben Jahr herrscht im Krieg zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel zwar eine Waffenruhe, de facto kommt es aber immer wieder zu tödlichen Angriffen oder Konfrontationen. Israels Militär hatte erst kürzlich laut Krankenhausangaben bei einem Angriff im Gazastreifen einen Sohn des Hamas-Anführers Chalil al-Haja getötet.

Israel kontrolliert weiterhin eine Hälfte des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seit Beginn der Waffenruhe, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet wieder zu festigen. Die im Friedensplan von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Entwaffnung lehnt die islamistische Hamas bislang ab./edr/DP/jha

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