Palästinenser: Zwei Tote bei Konfrontationen im Westjordanland

RAMALLAH (dpa-AFX) - Bei Zusammenstößen mit dem israelischen Militär sind im Westjordanland am Dienstag palästinensischen Angaben zufolge zwei Menschen getötet worden. Einem 70-Jährigen sei bei einem Armeeeinsatz in dem Ort Tubas nördlich von Nablus ins Gesicht geschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Sechs weitere Menschen seien bei der Razzia verletzt worden, eine Person davon lebensgefährlich. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher soll den Angaben zufolge bei Konfrontationen mit Soldaten in der Stadt Beit Ummar nördlich von Hebron getötet worden sein. Die Armee sagte, sie prüfe die Berichte.

Die ohnehin schon angespannte Lage im israelisch besetzten Westjordanland hat sich seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas am 7. Oktober noch einmal erheblich verschärft. Israels Militär hat seitdem dort nach eigenen Angaben mehr als 1000 Terrorverdächtige festgenommen, darunter viele Hamas-Mitglieder. In den gut drei Wochen seit dem brutalen Terrorangriff der Islamistenorganisation auf Israel starben im Westjordanland bei Auseinandersetzungen mit der Armee und radikalen jüdischen Siedlern mindestens 123 Palästinenser./cir/DP/zb