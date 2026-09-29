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29.09.2026 06:31:29
Palatin Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Palatin Technologies hat am 28.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,960 USD gegenüber -32,150 USD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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