Palatin Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Palatin Technologies hat am 28.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,960 USD gegenüber -32,150 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at