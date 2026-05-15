Palatin Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Palatin Technologies hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,000 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at