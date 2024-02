Palatin Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Palatin Technologies präsentierte in der am 15.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,560 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palatin Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 97,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at