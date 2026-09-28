Palatin Technologies Aktie
WKN DE: A1C538 / ISIN: US6960774031
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28.09.2026 21:28:30
Palatin Technologies Q4 Loss Widens From Higher Expenses; Shares Down
(RTTNews) - On Monday, Palatin Technologies, Inc (PTN), a biopharmaceutical company, reported a wider loss in the fourth quarter compared to the same quarter last year due to higher expenses.
Palatin's net loss for the period widened to $4.36 million or $1.11 per share from $2.23 million or $2.73 per share a year ago.
Total operating expenses went up to $4.72 million from $2.27 million in the same quarter last year.
Revenue for the period was $0.300 million compared with no revenue for the comparable prior-year period.
On the Nasdaq, Palatin shares were trading 6.34 percent down at $9.45.
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