Palatin Technologies Q4 Loss Widens From Higher Expenses; Shares Down

(RTTNews) - On Monday, Palatin Technologies, Inc (PTN), a biopharmaceutical company, reported a wider loss in the fourth quarter compared to the same quarter last year due to higher expenses.

Palatin's net loss for the period widened to $4.36 million or $1.11 per share from $2.23 million or $2.73 per share a year ago.

Total operating expenses went up to $4.72 million from $2.27 million in the same quarter last year.

Revenue for the period was $0.300 million compared with no revenue for the comparable prior-year period.

On the Nasdaq, Palatin shares were trading 6.34 percent down at $9.45.