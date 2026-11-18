Palatin Technologies hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -1,29 USD. Ein Jahr zuvor waren 4,81 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 95,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at