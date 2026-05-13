Paldin Lion Group REIT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Paldin Lion Group REIT hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Paldin Lion Group REIT 0,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,1 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at