International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
16.02.2026 18:48:46
Pale Fire Capital Bets Big on Healthcare With a 2.07 Million Share Baxter International (BAX) Investment
According to its latest SEC filing dated Feb. 13, 2026, Pale Fire Capital SE initiated a new position in Baxter International (NYSE:BAX), purchasing 2,074,016 shares. The estimated transaction value, calculated using the quarter’s average price, was $39.63 million. At quarter-end, the stake’s value also stood at $39.63 million, with the total change in position value reflecting both the share acquisition and any stock price movements during the period.Baxter International Inc. is a leading provider of essential healthcare products and services, leveraging a broad product suite and global reach to address critical needs in patient care. The company’s integrated approach spans from acute hospital settings to home-based therapies, supporting both acute and chronic care markets. Its established presence and diverse offerings provide a strong foundation for operational resilience and market competitiveness.It looks like Pale Fire Capital bet heavily against Coinbase, Tesla, and Robinhood during the fourth quarter by purchasing heaps of put options. It appears the fund is repositioning its portfolio to focus on healthcare stocks. Baxter International was the largest new stock addition the firm made during the fourth quarter. The firm also added new shares of Teladoc Health (NYSE:TDOC), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS), and Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX) to its portfolio. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baxter International Inc.
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
12.02.26
|S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baxter International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.02.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
11.02.26
|Ausblick: Baxter International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.02.26
|S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baxter International-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Baxter International von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Baxter International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu International Public Partnerships Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baxter International Inc.
|16,54
|-0,24%
|International Public Partnerships Ltd
|1,29
|1,10%