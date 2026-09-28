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28.09.2026 06:31:29
PALEMO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PALEMO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,31 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PALEMO 11,47 JPY je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 3,48 Milliarden JPY, gegenüber 3,79 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,23 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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