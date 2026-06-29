PALEMO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PALEMO hat am 26.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 JPY, nach -2,060 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,71 Prozent auf 3,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte PALEMO 3,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at