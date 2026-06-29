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29.06.2026 06:31:29
PALEMO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PALEMO hat am 26.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 JPY, nach -2,060 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,71 Prozent auf 3,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte PALEMO 3,39 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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