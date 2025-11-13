Palestine Industrial Investment Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Palestine Industrial Investment Company hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,2 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,0 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at