17.02.2026 06:31:28

Palestine Industrial Investment Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Palestine Industrial Investment Company hat am 15.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palestine Industrial Investment Company 0,070 JOD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,9 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,3 Millionen JOD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,400 JOD. Im letzten Jahr hatte Palestine Industrial Investment Company einen Gewinn von 0,250 JOD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 60,00 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 53,73 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen