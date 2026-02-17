Palestine Industrial Investment Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Palestine Industrial Investment Company hat am 15.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palestine Industrial Investment Company 0,070 JOD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,9 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,3 Millionen JOD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,400 JOD. Im letzten Jahr hatte Palestine Industrial Investment Company einen Gewinn von 0,250 JOD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 60,00 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 53,73 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at