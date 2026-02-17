17.02.2026 06:31:28

Palestine Insurance Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Palestine Insurance Company hat am 15.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Palestine Insurance Company im vergangenen Quartal 13,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palestine Insurance Company 11,5 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,130 USD. Im Vorjahr waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 49,18 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Palestine Insurance Company 48,94 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen