17.02.2026 06:31:28
Palestine Insurance Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Palestine Insurance Company hat am 15.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Palestine Insurance Company im vergangenen Quartal 13,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palestine Insurance Company 11,5 Millionen USD umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,130 USD. Im Vorjahr waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 49,18 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Palestine Insurance Company 48,94 Millionen USD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
