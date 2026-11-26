Palestine Insurance Company hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palestine Insurance Company 0,020 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at