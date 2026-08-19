Palestine Insurance Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Palestine Insurance Company lud am 16.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palestine Insurance Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Palestine Insurance Company mit einem Umsatz von insgesamt 17,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at