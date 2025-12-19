19.12.2025 06:31:28

Palestine Investment Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Palestine Investment Bank gab am 18.12.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat Palestine Investment Bank im vergangenen Quartal 10,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palestine Investment Bank 10,1 Millionen USD umsetzen können.

