Palestine Investment Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Palestine Investment Bank stellte am 15.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 9,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at