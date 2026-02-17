Palestine Investment Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Palestine Investment Development hat am 15.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,01 JOD. Ein Jahr zuvor waren -0,180 JOD je Aktie erzielt worden.

Palestine Investment Development hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,010 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,170 JOD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at