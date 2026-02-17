|
17.02.2026 06:31:28
Palestine Investment Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Palestine Investment Development hat am 15.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei -0,01 JOD. Ein Jahr zuvor waren -0,180 JOD je Aktie erzielt worden.
Palestine Investment Development hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,010 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,170 JOD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!