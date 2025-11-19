19.11.2025 06:31:28

Palestine Investment Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Palestine Investment Development äußerte sich am 16.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 JOD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 JOD je Aktie erzielt worden.

