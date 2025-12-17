Palestine Islamic Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Palestine Islamic Bank hat sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palestine Islamic Bank mit 0,010 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat Palestine Islamic Bank im vergangenen Quartal 17,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palestine Islamic Bank 17,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at