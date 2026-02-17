Palestine Islamic Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Palestine Islamic Bank hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Palestine Islamic Bank im vergangenen Quartal 15,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palestine Islamic Bank 18,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,44 Prozent auf 74,49 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 68,95 Millionen USD gelegen.

