19.08.2026 06:31:29

Palestine Islamic Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Palestine Islamic Bank lud am 16.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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